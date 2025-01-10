شاهد/ الرئيس جوزاف عون يبدأ مهامه رسميا في القصر الجمهوري

العالم – خاص بالعالم



الرئيس المنتخب كلف ميقاتي الاستمرار في تصريف الأعمال، بانتظار دعوة الاستشارات النيابية الملزمة من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالي البدء مباشرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.



بعد هذا اللقاء، كانت هناك مواقف لافتة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحدث فيها عن قضايا ملحة منها الوضع في الجنوب، حيث أكد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي بشكل كامل ووقف خروقاته للبنان، وموضع حصر السلاح جنوب الليطاني بيد الدولة.



وبالتوازي مع تلك المواقف والمستجدات،اقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ خروقات عدة لاتفاق وقف العدوان في جنوب لبنان، قبل تسعة عشر يوما على انتهاء المهلة المحددة بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.



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وتشير المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول استغلال هذا الوقت لتنفيذ المزيد من الاعتداءات باتجاه الأراضي اللبنانية والقرى الجنوبية الواقعة على الحدود.

وفي السياق نفسه، يواصل جيش الاحتلال تثبيت نقاط عسكرية في جبل بلاط، حيث نصب أجهزة تجسس وتنصت وتصوير موجهة نحو الأراضي اللبنانية.



كما أن طائرات الاحتلال المسيرة لا تغادر أجواء المناطق الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت، في انتهاك مستمر للسيادة اللبنانية.



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