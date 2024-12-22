العالم – روسيا



وكتبت بيزوغلايا عبر قناتها على "تلغرام": "أمام أعين الجنرالات يزدهر الفساد وتفوح رائحته النتنة، وهذا يفسر سبب انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة".

وأضافت: "الجيش ينهار بسبب نوعية الإدارة والقرارات المتخذة من قبل القيادة العليا".

ووفقا لها، فإن أحد أسلحة القوات الرئيسية للجيش الأوكراني وهو سلاح المشاة، يرسل قادتها الأوكرانيون جنوده إلى الجبهة دون أي استطلاع مسبق للمنطقة أو تواصل مع باقي الوحدات.

ووصفت بيزوغلايا وضع المجندين الأوكران بالعبودية، مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن القرارات اليومية"الغبية والمتخلفة" للقيادة العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وكراسنويه في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات العائدة لقوات كييف في 24 ساعة.