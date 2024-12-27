دلالات تصريحات محافظ دمشق الجديدحول التعايش مع "إسرائيل"!!

العالم - خاص بالعالم

ولفت أبو عزة إلى أن هذه التصريحات منسجمة تماما مع ما صدر من تصريحات من رئيس الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وغيره من قيادات القيادة الجديدة، حيث أن تلك القيادات دائما ما توزع التطمينات بكافه الإتجاهات إلا باتجاه المقاومة منوها إلى أنه ما تم ملاحظته وجمعه خلال هذه المدة نجد أن تلك القيادات توصل رسائلها للولايات المتحدة على أنه تريد إقامة علاقات جيدة معها ، وعلاقات مع الإسرائيليين وعلاقات جيدة مع دول الخليج الفارسي علاقات جيده مع كل دول التطبيع في المنطقة، إلا باتجاه الجمهورية الإسلامية في ايران وباتجاه قوى المقاومة الفلسطينية والعربيه.

ونوّه أبو عزة إلى أن ذلك يدل على أن النظام السوري الجديد قد نقل دمشق الى مشهدية أخرى بعيده كل البعد عما كانت عليه دمشق سابقا. حيث كانت دمشق سابقا ترفض التطبيع.

وكان قد صرّح محافظ دمشق الجديد ماهر مروان إن قيادته تريد ما أسماه التعايش والسلام مع كيان الاحتلال زاعما أن مخاوف الأخير الأمنية بعد تغير النظام في سورية كانت طبيعية.

وفي مقابلة مع شبكة الإذاعة العامة الأميركية أن پي آر قال إن قيادته لا يمكنها أن تكون معادية لكيان الاحتلال وأن مشكلتها ليست معه. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن مروان نقل هذه الرسالة من الحكومة السورية الجديدة إلى الإسرائيليين لافتا إلى أن البيت الأبيض لا يضغط على أي من الدولتين لاتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات في الوقت الحالي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...