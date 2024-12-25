بالفيديو..الاحتلال يقتحم مخيم الأمعري في مدينة البيرة

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وفي أثناء الاقتحام اعلن الهلال الأحمر بأن طواقمه في رام الله والبيرة تعاملت مع إصابتين واحد دهس بجيب والآخر اعتداء بالضرب نقلا إلى المستشفى في الاقتحام المستمر لمخيم الأمعري.

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واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على طولكرم شمالي الضفة الغربية، منذ منتصف ليلة الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، مساء الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، للمرة الثالثة، موقعا بمخيم طولكرم شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلت البنايات العالية المشرفة على المخيم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة لشوارع المخيم والمؤدية إليه، متعمدة تقطيع أسلاك الكهرباء والهاتف، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي وخدمة الانترنت عن المخيم، وتجريف أنابيب المياه الرئيسة المغذية لمنازل المواطنين.

وتوسعت عملية الاحتلال العسكرية، مساء الثلاثاء، لتطال مخيم نور شمس المجاور.