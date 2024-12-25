إصابة قائد إسرائيلي كبير في طولكرم بالضفة الغربية

العالم _ فلسطين

منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في مدينة طولكرم بدءا من مساء الاثنين، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طولكرم حيث حاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة برفقة جرافات.

وقامت جرافات الاحتلال بعملية تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيمي طولكرم ونور شمس، والتي طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت، إلى جانب هدم لأسوار وجدران منازل ومؤسسات ومحال تجارية، وحرق عدد منها بعد تفجيرها وإخراج سكانها منها قسرا.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة قائد فرقة الضفة وقائد لواء منشيه 'لواء جنين وطولكرم' بعد انفجار عبوة ناسفة في مركبة خلال عملية في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في اطار الاشتباكات المتواصلة مع المقاومة هناك.

من جانبها أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أن مقاتليها فجروا عدداً من العبوات الناسفة المعدة مسبقاً في الجرافات العسكرية التي تعتدي على البنية التحتية في محور المنشية بمخيم نور شمس، وحققوا إصابات مؤكدة.

هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف والاقتحام الإسرائيلي الأخير لمخيم طولكرم ارتفع إلى 8 شهداء وعدد من المصابين.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت 3 شبان من منطقة الجبل الشمالي بنابلس. وقالت مصادر محلية إن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام حي رفيديا غرب نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والدخانية خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي طوباس، ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بقصف طائرة مسيرة موقعا ببلدة طمون جنوبي طوباس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم في منطقة طمون ما وصفها بـ'خلية إرهابية' زرعت عبوات ناسفة ضد القوات الإسرائيلية هناك.

وفجر مقاومون عبوة في آلية للاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون.

وكذلك في رام الله والبيرة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدة منازل بمخيم الأمعري، وأصيب شاب برصاص الاحتلال في المخيم.

وفي منطقة المعرجات شمال اريحا، رشق مستعمرون بيوت الفلسطينيين بالحجارة وأحرقوا بركسات.