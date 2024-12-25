عدوان ممنهج على المستشفيات والدفاع المدني في غزة

العالم _ فلسطين

تكثيف العدوان على قطاع غزة وعشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، هذا هو ملخص الوضع في القطاع الذي يشهد حرب ابادة جماعية منذ اكثر من عام،وسط حصار خانق على جميع المستويات.

فقد واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع، ففي الشمال استشهد وأصيب مدنيون جراء استهداف منزل في بيت حانون كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية عقب قصف منزل مأهول بالسكان في بلدة جباليا النزلة، هذا فيما يواصل الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان.

وفي الوسط تم قصف منازل في دير البلح بالتزامن مع قصف منزل في محيط أبراج عين جالوت جنوبي مخيم النصيرات أتى ذلك وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمالي غربي المخيم.

أما جنوبي قطاع غزة، فتحدثت وسائل إعلام محلية عن شهداء وإصابات ومفقودين في قصف طائرات اسرائيلية منزلا في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس، بالإضافة إلى ذلك، استشهد و جرح فلسطينيون بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي المنارة جنوبي المدينة.

كذلك، أصيب مدنيون من جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي ذلك وسط عدوان ممنهج على القطاع الصحي في قطاع غزة، فبعد محاصرة مستشفيات الشمال وسط فقدان القطاع لأدنى مقومات الحياة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية اللازمة ارتقى مؤخرا شهداءَ وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي مقرَ الدفاعِ المدني في مركز هولست بالقرب من مفترق السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كل هذا دفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بالقول أن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني.