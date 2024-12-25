إصابة 5 سوريين برصاص جيش الاحتلال بريف القنيطرة

العالم - سوریا

وذكرت شبكة “درعا 24″، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سويسة في ريف محافظة القنيطرة مستخدمة جرافتين ودبابات، وقامت بعمليات تخريب واسعة النطاق لثكنات عسكرية مهجورة في وسط البلدة ومحيطها، إضافة إلى قطع أشجار.

وأكدت الشبكة أن جنود الاحتلال لم يقتربوا من منازل السكان، إلا أن أعمال التخريب دفعت الأهالي إلى التجمع والاحتجاج ضد التوغل، رافعين أعلام الثورة ومنددين بالاعتداءات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر لم تسمها، أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء وباتجاه المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب من مواقعها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم. غير أن الأهالي لم يتراجعوا ونجحوا بالتعاون مع بعض أهالي القرى المجاورة في التصدي للقوات وطردها خارج المنطقة، وذلك بعد توغلها صباح اليوم في البلدة ومحاولتها فرض حظر تجول على الأهالي عبر مكبرات الصوت.كما أصيب مدنيان بإطلاق جنود الاحتلال النار على الأهالي في بلدة الدواية الكبيرة بريف القنيطرة الأوسط.

وأوضحت المصادر أن قوات الإحتلال نقلت معداتها، بما في ذلك جرافات، إلى موقع "تلين الحمر" حيث تتمركز منذ فترة. كما توجهت لاحقاً إلى ثكنة الدواية المهجورة في المنطقة لاستكمال عملياتها التخريبية.

إلى ذلك، قال موقع "درعا24" إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأربعاء الشاب خليل العارف، وهو في العشرينيات من عمره، بعد اقتحام منزله في بلدة عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.