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استشهاد مقاوم فلسطيني بعد محاصرته في طولكرم بالضفة

استشهاد مقاوم فلسطيني بعد محاصرته في طولكرم بالضفة
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

استشهد مقاوم فلسطيني، مساء الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرته لساعات، وخوضه اشتباكات في منزل ببلدة "قفين" شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد المقاوم "أحمد عمارنة" برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في بلدة قفين وقصفته بقذائف الأنيرجا، علماً أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في بلدة قفين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء بلدة قفين، بعدد من الآليات العسكرية، واتجهت نحو منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي ونشرت قناصتها في المكان.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في الحي، وسط إطلاق كثيف للرصاص والأعيرة النارية صوبه ولقذائف الأنيرجا، وتحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة.

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