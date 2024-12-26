استشهاد مقاوم فلسطيني بعد محاصرته في طولكرم بالضفة

العالم - فلسطين

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد المقاوم "أحمد عمارنة" برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في بلدة قفين وقصفته بقذائف الأنيرجا، علماً أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في بلدة قفين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء بلدة قفين، بعدد من الآليات العسكرية، واتجهت نحو منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي ونشرت قناصتها في المكان.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في الحي، وسط إطلاق كثيف للرصاص والأعيرة النارية صوبه ولقذائف الأنيرجا، وتحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة.