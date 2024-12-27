الجهاد تشيد بالضربة الصاروخية التي وجهتها صنعاء لمطار 'اللد'

العالم _ اليمن

وفيما يلي نص التصريح الصحفي للجهاد الإسلامي:-

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

نشيد بالضربة الصاروخية التي وجهها الجيش اليمني إلى مطار اللد، قبل ظهر اليوم، في عمق الكيان الغاصب، ونرى فيه رداً طبيعياً ومشروعاً على العدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي ومنشآت مدنية يمنية.

نحيي بسالة الجيش اليمني وشجاعته وصمود الشعب اليمني الشقيق والعزيز أمام العدوان الأمريكي – البريطاني - الصهيوني نصرة، لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 هجرية، 27 ديسمبر 2024 م.