الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد تشيد بالضربة الصاروخية التي وجهتها صنعاء لمطار 'اللد'

الجهاد تشيد بالضربة الصاروخية التي وجهتها صنعاء لمطار 'اللد'
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالضربة الصاروخية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى مطار "اللد"، قبل ظهر اليوم، في عمق الكيان الغاصب.

العالم _ اليمن

وفيما يلي نص التصريح الصحفي للجهاد الإسلامي:-

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

نشيد بالضربة الصاروخية التي وجهها الجيش اليمني إلى مطار اللد، قبل ظهر اليوم، في عمق الكيان الغاصب، ونرى فيه رداً طبيعياً ومشروعاً على العدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي ومنشآت مدنية يمنية.

نحيي بسالة الجيش اليمني وشجاعته وصمود الشعب اليمني الشقيق والعزيز أمام العدوان الأمريكي – البريطاني - الصهيوني نصرة، لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 هجرية، 27 ديسمبر 2024 م.

روابط ذات صلة

تفاعل واسع  مع إسقاط اليمن لأقوى رموز القوة الجوية الأمريكية

شاهد.. هلع ورعب في تل أبيب جراء الصواريخ اليمنية

بالفيديو...إطلاق صاروخ بالستي من اليمن تجاه تل أبيب

الجهاد تدين العدوان على اليمن: الكيان يشكل خطرا حقيقيا علینا