وزير لبناني سابق: واشنطن تمنع اي خطوة تنموية حقيقية في لبنان

العالم - لبنان

وأشار منصور إلى أن "إسرائيل" لا تريد وقف إطلاق النار" وأنها ستستمر في تأجيل انسحابها من لبنان مستغلة الفرص لتبرير ذلك، مستدلاً على هذا بأن "إسرائيل بدأت في التوغل داخل الأراضي السورية فور إعلان وقف إطلاق النار".

وتطرق منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "الدور الذي تلعبه القوى الدولية"، حيث أكد أن "اللجنة الخماسية المؤلفة من "إسرائيل" وأمريكا وفرنسا هي "غير صادقة" في وساطتها لحل النزاع".

وقال إن "هذه الدول تدعم "إسرائيل" وتساهم في تعطيل الحلول السلمية"، مشيراً إلى أن "المشهد سيكون "قاتماً" بعد مرور 60 يوماً من الآن، حيث ستواصل "إسرائيل" السعي لتحقيق أهدافها في المنطقة".

وفي ما يتعلق بالمقاومة اللبنانية، لفت منصور إلى أن "المقاومة أثبتت أنها كانت على حق" في تصديها للعدوان الإسرائيلي، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمنع "إسرائيل" من خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار". كما أضاف أن "المطالبات بتسليم سلاح المقاومة "غير محقة"، مؤكداً أن "الجيش اللبناني يفتقر إلى القدرات العسكرية التي تمكنه من مواجهة التهديدات الإسرائيلية بمفرده إلا أن الجندي اللبناني حاضر للدفاع عن أرضه".