نازحون خرجوا من غزة بألبسة صيفية يعانون البرد القارس

العالم - فلسطين

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقصفه وتدميره لقطاع غزة، بل فرض حصاراً ممنهجا عليه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي ينذر بوقوع مجاعة في القطاع.

برنامج الأغذية العالمي حذر من أن الجوع يتفشى في كلّ بقعة من غزة، موضحاً نّه لم يتمكّن من إدخال إلّا ثلث إمدادات الأغذية التي يحتاج إليها لدعم أهل غزة. مجددا تأكيده الدعوة إلى توفير إمكانية وصول آمنة ومستدامة للإمدادات المطلوبة.

وفي سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' فيليب لازاريني، إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى. وأضاف لازاريني أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء. موضحاً أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلّت عالقة منذ أشهر في انتظار موافقة الكيان الإسرائيلي على دخولها إلى غزة.

وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن الناس الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة في غزة قد لا يصمدون في الشتاء، مشيرة إلى حاجة ما لا يقل عن 945 ألف شخص إلى إمدادات الشتاء، التي أصبحت باهظة الثمن في القطاع. فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، أنّ العديد من الأطفال النازحين في غزة يرتدون القليل من الملابس، بعد أن أجبر العديد منهم على الفرار من القصف الإسرائيلي بملابس الصيف، في وقت سابق من هذا العام.

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ويعرقل كيان الاحتلال الإسرائيلي إدخال مختلف الإمدادات إلى القطاع، من بينها تلك المنقذة للحياة، لا سيما الأغذية والأدوية. وعزل الاحتلال منطقة شمال قطاع غزة عن جنوب القطاع ووسطه. ويتحكم بمداخل المنطقة ومخارجها ويفصلها عن تلك الواقعة إلى جنوبي وادي غزة.