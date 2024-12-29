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ديلي ميل: أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا

ديلي ميل: أسماء الأسد ممنوعة من دخول بريطانيا
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الاسد، لا يمكنها دخول البلاد رغم حملها الجنسية البريطانية، بسبب خضوعها لعقوبات السفر.

العالم - سوريا

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن أسماء الأسد لن تتمكن من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

وأضافت صحيفة “آي بيبر” بأن أسماء الأسد، التي انتهت صلاحية جواز سفرها، تخضع أيضاً لعقوبات مثل قيود السفر وتجميد أصولها المالية.

وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة، أنه لم يكن من الممكن لزوجة الأسد دخول بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي تتمتع بسلطة سحب الجنسية، أنه لن يُسمح لأسماء الأسد بدخول البلاد.

وتناولت وسائل إعلام عديدة في الأيام الأخيرة أنباءً مفادها أن أسماء الأسد تتطلع إلى الطلاق من زوجها، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها من مرض السرطان، وهو ما نفته موسكو.

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