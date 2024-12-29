الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 29-12-2024

الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 28-12-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-12-2024