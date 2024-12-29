صحة غزة: 3 مجازر إسرائيلية جديدة بالقطاع راح ضحيتها 30 فلسطينيا

العالم – فلسطين

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 قتيلا و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.



من جهته، قال مدير عام الصحة بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.



وكان قد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء تواصل العدوان الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



حيث استشهد اربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الطابق قبل الأخير في مستشفى الوفاء للمسنين وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف من مسيرة لسيارة جنوبي النصيرات وسط القطاع. هذا واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء استهداف الاحتلال لخان يونس.

كما استشهد طفل جراء البرد القارس في خيام النزوح في جنوب القطاع، وهو الطفل الخامس الذي يستشهد نتيجة البرد.



كما استهدف الاحتلال مستشفى المعمداني بقذيفة مدفعية أصابته بشكل مباشر وأدت لإلحاق أضرار به.