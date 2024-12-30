إيرلندا تدعو لوقف ذبح المدنيين والأطفال في غزة

العالم-فلسطين

وقال مارتن في تصريح صحفي: “نحتاج وقفا لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وأكد “الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل”.

وأعرب عن قلقه من “تقارير بشأن خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة جراء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

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ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 153 ألفا و700 شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.