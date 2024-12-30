مسيرة غزة المليونية في باكستان تطالب بتجريم قادة الاحتلال

العالم - مراسلون

تحت عنوان "مسيرة غزة المليونية"، احتشد الباكستانيون في العاصمة إسلام آباد تضامناً مع الشعب الفلسطيني حيث طالبوا بوقف العدوان الصهيوني وتجريمه على مجازره الدموية ضد الفلسطينيين.

وقال القيادي في الجماعة الاسلامية الباكستانية، كاشف تشودري لقناة العالم: "العدوان الصهيوني تجاوز كل الحدود والصمت الدولي بات غير مبرر مما يکشف عن مؤامرة دولية، لدعم "اسرائيل" في محاولاتها لابادة الشعب الفلسطيني ومع ذلک فإن المقاومة لا تزال صامدة في الميدان".

اما الناشط الحقوقي الباکستاني طلحة أحمد، فقد قال لقناة العالم:"اين دعاة حقوق الانسان والحريات في العالم، هل يغيب عنهم ما يجري في فلسطين، ما يحدث هناک مؤامرة كبرى وعلى الشرفاء في العالم ان يتحركوا لأن ما يحدث في فلسطين اليوم قد يتکرر مع أي شعب في المستقبل".

وأثنى المشاركون على دور جبهات الاسناد في لبنان واليمن التي دعمت الشعب الفلسطيني في الوقت الذي خذلته فيه معظم دول العالم وتواطأت عليه أنظمة أخرى فيما يستمر سيل دماء الأبرياء في قطاع غزة.

وقال أمين عام حركة صحوة أمة المصطفى، السيد جواد نقوي:"المقاومة اليمنية تواصل بشجاعة مواجهة الاحتلال وحزب الله يدافع عن فلسطين بإصرار ورغم الخسائر وشهادة قادة المقاومة مثل السيد نصر الله وهنية والسنوار الا أن شعوب المنطقة تؤکد أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف حتی انتهاء الاحتلال".

ونوّه المشاركون إلى ضرورة مقاطعة كل من يدعم الكيان الاسرائيلي كونه شريك فعلي في الجرائم اللاإنسانية، كما طالبوا باتخاذ خطوات جريئة دعماً لفلسطين بهدف وقف العدوان وإيصال المساعدات اللازمة لقطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

تتزايد جرائم العدوان الصهيوني وتتعاظم جبهات المقاومة والاسناد ولاخيار سوی النصر علی الغدة السرطانية، يؤکد الباکستانيون.

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