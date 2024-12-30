تظاهرة غاضبة امام قنصلية الاحتلال في اسطنبول

العالم - مراسلون

تواصل الشعوب الاسلامية التعبير عن تضامنها مع غزة وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة. آلاف المواطنين الأتراك شاركوا في تظاهرة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في إسطنبول، في فعالية نظمتها مجموعات شبابية، رفعوا خلالها أعلام فلسطين ولافتات تدين العدوان وتطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال.

وقال فيدات يولماز وهو أحد المشارکين في التظاهرة:"جئنا اليوم أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، لنؤکد رفضنا لأي علاقات مع العدو الصهيوني سواء دبلوماسية أو تجارية، نطالب حكومتنا بقطعها بالكامل کما ندعو للعمل على استهدافه قانونيا عبر المحاكم الدولية ورفع قضايا ضده لجرائمه بحق أهلنا في قطاع غزة.

التظاهرة الغاضبة تأتي ضمن سلسلة فعاليات يومية قررتها منظمات شبابية تركية، معتبرة أن التظاهر وحده لم يعد كافياً لإيصال صوت الشارع. وسط تاكيد عاى أن البقاء في الساحات ضرورة حتى تتحرك الحكومة بشكل فعّال لوقف المجازر.

وقال إبراهيم فركان وهو ايضاً احد المشارکين في التظاهرات:"نؤكد اليوم وقوفنا الکامل مع أهلنا في فلسطين وخاصةً في غزة، وبعد اکثر من عام وشهرين على العدوان الصهيوني نجدد التزامنا بدعم القضية الفلسطينية بکل السبل ونبعث رسالة لأبطال غزة الصامدين بأن الفرج قريب بإذن الله".

وقال بوراك عامران:"قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني واجب على تركيا وعلى كافة الدول الإسلامية والعربية، فالقضية الفلسطينية قضية إسلامية شاملة، تتطلب نصرة ودعماً مستمرين من الجميع".

حالة الغضب الشعبي التركي تواصل الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال كما أن التحركات الشعبية ساهمت في فتح نقاشات لتجريم العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي.

‎تستمر الأصوات الشعبية في المطالبة بضرورة وقف الحرب على غزة ولعل هذه التظاهرة امام قنصلية الاحتلال الاسرائيلي في اسطنبول تعبير حقيقي على رفض الشعوب للإبادة الدائرة في قطاع غزة والمطالبة بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المستمرة.

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