وزير الخارجية الأوكراني يلتقي الجولاني في دمشق

العالم - سوريا

وذكر “تلفزيون سوريا” أن الوفد الأوكراني رفيع المستوى ضم كلا من وزير الزراعة، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني مكسيم الصلح، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الخارجية الأوكرانية الأسبوع الماضي عن استعداد كييف لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إذا تراجعت حكومتها الجديدة عن قرارات سوريا السابقة المتعلقة بالاعتراف بانضمام القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

إقرأ أيضاً..وفدان رسميان من دولتين عربيتين يلتقيان الجولاني

وفي تعليق على إعلان فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة أيضا عن قيام بلاده بإرسال 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، شدد تيخي على أن هذه ليست خطوة منفصلة، بل جزء من سياسة أوسع تنبع من "رغبة أوكرانيا الصادقة في مساعدة الشعب السوري" في وضعه الصعب.

وأكد المتحدث أنه إذا كان هناك استعداد متبادل لتطوير الحوار فإن كييف ستتخذ خطوات إضافية.