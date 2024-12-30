من دمشق..وفد مجلس التعاون يدعو لرفع العقوبات عن سوريا

العالم-سوريا

واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع (الجولاني) ووزير خارجيته أسعد الشيباني الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبد الله اليحيا بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون للدول الخليجية، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي، إنه سمع من الوفد الزائر كلمات الدعم وهو ما أعطانا أملا في مستقبل جديد.

وشكر الشيباني الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي، كما دعا الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلى فتح سفاراتها مجددا في دمشق.

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بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي أن زيارة هذا الوفد تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري.

وقال اليحيا إن زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن نؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأكد أن دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.

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من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الزيارة تهدف إلى نقل رسالة بالدعم لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، مؤكدا أن الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي جادة في دعم سوريا وشعبها.

كما شدد على موقف الدول الخليجية من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان الإسرائيلي فيها.