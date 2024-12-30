زعيم كوريا الشمالية يصف هذه الدولة بالأكثر رجعية..من هي؟

العالم-اسيا والباسفيك

ووصف كيم الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأكثر رجعية"، مؤكدًا أنها تتجه نحو تعزيز تحالفات عسكرية معادية.

وأكد كيم، في كلمته خلال الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم، على أهمية بناء استراتيجية مضادة وأكثر صرامة، وشدد على تعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية لكوريا الشمالية، مع التركيز على رفع الروح المعنوية للجيش.

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وفي الشهر الماضي، أكد كيم أن التجارب السابقة مع واشنطن أثبتت عداءها المستمر، مشددًا على أن تطوير الأسلحة النووية هو الرد الوحيد لمواجهة التهديدات الخارجية، مما يعكس استمرار الصراع دون حلول دبلوماسية واضحة.