لماذا اعتقلت السلطات الايرانية مواطنة ايطالية؟

العالم - ايران

واوضحت الادارة العامة للإعلام الخارجي ان تشيشيليا سالا ، مواطنة إيطالية سافرت إلى إيران في 13 ديسمبر 2024 بتأشيرة صحفية، توم اعتقالها في 29 ديسمبر الحالي بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكدت الإدارة العامة للإعلام الخارجي في البيان أن "سياسة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي كانت دائما ترحب بزيارة مراسلي وسائل الإعلام الدولية وانشطتهم القانونية، وزيادة عدد وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وحماية حقوقهم القانونية، وفي الحكومة الحالية يتم اتباع هذه السياسة بجدية".

ووفقاً لهذا البيان، فإن قضية "شيشيليا سالا" قيد التحقيق، وقد تم اعتقالها وفقاً للوائح ذات الصلة، وتم إبلاغ السفارة الإيطالية في طهران بذلك.

كما تم توفير الوصول القنصلي للمذكورة خلال هذه الفترة وكانت سالا على اتصال بعائلتها عبر الهاتف.

واشار البيان الى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مستقبلا بعد موافقة الجهاز القضائي.