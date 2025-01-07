شاهد تقاطع مصالح الإحتلال مع السلطة في إنهاء المقاومة بالضفة!

العالم – خاص بالعالم

سلاح جزار الاحتلال الاسرائيلي وسوط جلاد السلطة الفلسطينية، وحدهم الدم الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين؛ قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمحافظة رام الله والبيرة، ومخيم الفارعة ومحيطه جنوب طوباس.

حيث استشهد فلسطيني نتيجة قصف الاحتلال، فيما اغتالت أسيرا محررا أمام منزله في نابلس؛ اشتباكات المقاومين مع قوات الاحتلال لم تتوقف، مستهدفين آليات الاحتلال بعبوة ناسفة أوقعت دورية مشاة إسرائيلية في كمين مركب.

اعتداءات الاحتلال تزامنت مع تصعيد لسلطة الفلسطينية لعمليتها العسكرية في مخيمات الضفة وخاصة جنين، عملية حذرت المقاومة مؤخرا من ان السلطة تجاوزت جميع خطوطها الحمراء. مشاهد أظهرت استخدام أجهزة السلطة قذائف آر بي جي في معاركها ضد المقاومين في جنين رغم نفي السلطة الفلسطينية سابقا استخدامها. كما اتهم الأهالي في المخيم أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل المخيم.

حركة حماس، أدانت اجراءات السلطة في الضفة معتبرة أنها تشكل تصعيدا صادما وخطيرا يعكس المسار اللاوطني لأجهزة السلطة وقياداتها؛ مسار ربما يعكسه أكثر ما نقله موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني عن مصادر أميركية وفلسطينية، عن طلب السلطة من واشنطن الموافقة على خطة بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والآليات.

أكثر من ستين ألف بندقية فلسطينية تصطف إلى جانب الاحتلال الاسرئيلي في مواجهة المقاومة في الضفة والقدس، بنادق يقول فلسطينيون إنها لو وجهت نحو الاحتلال لخرج من الضفة منذ زمن، فلماذا لا تصحح السلطة بوصلتها؟

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