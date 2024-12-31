وفد أمريكي يلتقي السلطات المؤقتة بدمشق.. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شروط جديدة لقبول الإدارة الجديدة

العالم - سوریا

ولم تذكر السفارة في منشورها هوية المسؤولين الأمريكيين أو السوريين الذين التقوا.

يذكر أن السفارة الأمريكية في سوريا أغلقت أبوابها وسحبت كل الموظفين بمن فيهم السفير الأمريكي حينها روبرت فورد في فبراير 2012 بعد أن كانت قد طلبت من الحكومة السورية أن تزيد من إجراءات الحماية حول سفارتها في دمشق.

ويبدو ان أمريكا تسعى الأن لفرض إملاءاتها على الحكومة الجديدة بدمشق.

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ودخلت واشنطن الصراع السوري منذ بداية أحداث سوريا عام 2011 وشنت الولايات المتحدة أولى ضرباتها في سوريا في 23 أيلول/سبتمبر 2014 بمساعدة حلفائها، لتكون أول خطوة عسكرية مباشرة لواشنطن على الأرض.