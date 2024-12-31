جيش الاحتلال.. ألف جندي يضاف شهرياً لاقسام إعادة التأهيل الجسمي والنفسي

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 13 ألفا و500 جريح "إسرائيلي" سُجلوا في قسم إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الهيئة أن 51% من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عاما، مشيرة إلى أن 43% من المصابين يعانون من صدمات نفسية.

وفي أغسطس/آب الماضي وصل عدد المعاقين في جيش الاحتلال الذين تلقوا العلاج بقسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الجيش من جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل إلى 72 ألفا و56 جنديا وضابطا معاقا يعانون اضطرابات عقلية ونفسية وصدمات، بينهم أكثر من 10 آلاف أضيفوا خلال الحرب على غزة.

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وتقدر وزارة جيش الاحتلال أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتعين على قسم إعادة التأهيل الاعتناء بنحو 82 ألف معاق من الضباط والجنود "الإسرائيليين"، مما يعني إضافة أكثر من 20 ألف جريح ومعاق جراء الحرب المستمرة على غزة.

ووفق معطيات نشرها الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، أصيب 5550 جنديا وضابطا منذ بدء الحرب، منهم 2504 أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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