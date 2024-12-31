إرسال شحنة مساعدات طبية شعبية إيرانية إلى لبنان

العالم- إيران

وأعلن المدير التنفيذي لجمعية عاشورا للإغاثة نصرالله فتحيان أنه: قد تم صباح اليوم إرسال شحنة أدوية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليار تومان لمساعدة الشعب اللبناني الذي مزقته الحرب وتم تسليم هذه الشحنة إلى ممثل الهلال الأحمر وممثل حزب الله اللبناني.

وأضاف: كمنظمة غير حكومية قررنا قبل شهر تقديم خدمة للشعب اللبناني الذي فرضت عليه هذه الحرب الحرب، ووفقا لاحتياجات الناس هناك وضعنا أولوية للشعب اللبناني في الوقت الحالي أدوية نزلات البرد والاحتياجات الطبية التي يسببها فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه: تم الإعلان عن تقديم مساعدات طبية للشعب اللبناني ووفقا لذلك قمنا بمناشدة المانحين والمتبرعين وأعلنا أننا نقوم بجمع التبرعات للشعب اللبناني كمساعدات طبية.

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وتابع: كان لدينا 83 مؤسسا في الجمعية 5 منهم نساء.. كانت لدينا سيدة تبرعت بحوالي 500 مليون تومان من الذهب، وبعضهن تبرعن بكل ما لديهن من مصاغات، وأخريات تبرعن ببعض ذهبهن، وبذلك قمنا كممثلين للجمعية بشراء الأدوية اللازمة وسلمناها للهلال الأحمر.

وأكد أنه: بالتنسيق مع منظمة الغذاء والدواء قمنا بتجهيز الأدوية التي يمكننا التبرع بها..وجهزنا 213 صنفا من الأدوية بقيمة 6 مليارات و890 مليون تومان، بمساعدة الهلال الأحمر وسيتم تجهيز حمولة جديدة خلال الشهر القادم وإرسالها أيضا.