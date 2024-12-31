الأمم المتحدة.. مستشفيات غزة أصبحت 'فخاً للموت'

العالم _ أميركا

واضاف تورك "كما لو أن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكن كافياً، فإن الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي للفلسطينيين أن يشعروا فيه بالأمان أصبح في الواقع فخاً للموت".

وصدر تقرير للأمم المتحدة، اليوم، جاء فيه "أن مزاعم إسرائيل بأن مستشفيات غزة تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية “غامضة” .

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وقال تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لم يتم إتاحة معلومات كافية حتى الآن لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وواسعة النطاق، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة للعامة".

وقال التقرير إن الغارات الإسرائيلية على المستشفيات وبالقرب منها في قطاع غزة تركت الرعاية الصحية في القطاع المحاصر على وشك الانهيار، كاشفاً أنه خلال العدوان الذي بدء في السابع من تشرين الأول 2023 "كان هناك ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة، إن لم يكن التدمير الكامل للبنية التحتية المدنية".

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