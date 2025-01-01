اغتيال قادة النصر اثبت ان المقاومة هي الخيار الوحيد للانتصار

العالم _ خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم عشية الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر، سلط اللامي الضوء على 3 محاور، الأول منها فكرة الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس التي اصبحت خالدة عند الشعب العراقي ولدى كل الحرار في جميع انحاء العالم.

وتابع اللامي: الادارة الاميركية وبعد تلك الجريمة اصبحت في نظر العالم بانها دولة عصابات ودولة ارهابية بينما بالمقابل قادتنها الشهداء اصبحوا رموزا للشجاعة والاخلاق.

المحور الثاني الذي اشار اليه اللامي هو ان استشهاد القادة اثبت للكثير من الشعوب في العالم باننا نعيش في ظل عالم لا يقيم للعدالة وزنا وبالتالي اصبحت كل المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة منحازة بشكل كبير الى العصابة الارهابية الاميركية.

وقال القيادي في حركة النجباء حول المحور الثالث، ان بعد استشهاد القادة اصبحت هناك قناعة تامة لكل أحرار العالم ولكل محور المقاومة بان الخيار الوحيد الذي يمكن ان يوقف هذا العدوان الاميركي الصهيوني الهمجي هو المقاومة، وهذا ما كان يؤكد عليه الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

وفي 3 يناير 2020، ارتكبت الادارة الاميركية جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، قرب مطار بغداد الدولي.