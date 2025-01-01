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السعودية ترسل مساعدات اغاثية الى سوريا

السعودية ترسل مساعدات اغاثية الى سوريا
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أطلقت السعودية جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا، يشمل طائرتين منقولتين للمساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.

العالم سوريا

وفي هذا السياق، كان مسؤول سعودي قد صرح لوكالة رويترز بأن الوضع في سوريا يتطلب تعاوناً دولياً لتعزيز الاستقرار ومساعدة من هم في أمس الحاجة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية السعودية متابعتها للتطورات في سوريا والخطوات الإيجابية لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء.

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وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قال، إنه تلقى دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة السعودية لتكون أول زيارة خارجية رسمية يجريها.

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