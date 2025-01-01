رئيس البرلمان العراقي يدعو  إلى تشكيل تحالف عربي إقليمي لهدف مهم

العالم-العراق

وقال المشهداني خلال كلمته في المهرجان التأبيني الذي نظمته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر، وتابعتها "موازين نيوز"، أنه "يجب أن يكون هناك تحالف حقيقي بين الدول الكبرى في المنطقة يعمل ضد التقسيم، ويعزز الاستقرار، خصوصا في سوريا."



وأضاف: "إن فكرة التحالف العربي هي خطوة استراتيجية لمنع سيناريوهات التقسيم التي تمزق المنطقة، وتحقق مكاسب لصالح الكيان الصهيوني على حساب شعوبها."