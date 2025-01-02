أربعة خروقات إسرائيلية في أول أيام 2025.. إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يترنح 

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وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ بدء سريانه قبل 36 يوما إلى 340 خرقا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا لإعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 20:20 ت.غ.

وقالت الوكالة اللبنانية إنها رصدت في ساعات الصباح تحليق “طيران إسرائيلي مسير فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى أجواء صور ومحيطها”.

وأضافت أن جنود الجيش الإسرائيلي “أشعلوا النيران مساء اليوم في عدد من المنازل في حي البلدية، ببلدة عيترون، التابعة لقضاء بنت جبيل (جنوب) في خرق متماد لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، نفذ الجيش الاسرائيلي “عملية نسف لبعض المنازل في بلدة عيتا الشعب”، حسب المصدر ذاته.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 336 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 شهيدا و39 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

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ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.