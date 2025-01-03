أبرز تفاعلات وتغريدات نشطاء التواصل مع العام الجديد 2025

العالم – نقطة تواصل

2024 سنة مليئة بالاحداث تفاوتت ما بين الحروب والأزمات الجيوسياسية الى التطورات التكنولوجية المتسارعة مرورا بالأحداث والكوارث الطبيعية،هذا العام لم يكن عاديا بأي حال من الأحوال.

2024 عام إزدحم بتطورات التي أحدثت موجات من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم يتوقف النشطاء عن التعبير عن آرائهم حول ما شهدت هذه السنة التي مضت من أزمات وحروب وتحديات عبر العديد من الهاشتاغات والتي انتشرت بشكل كبير حيث دونوا مواقفهم ارائهم إزاء القضايا السياسية والانسانية التي فرضت نفسها.

وتطرق البرنامج إلى أبرز الهاشتاغات التي تم التفاعل عليها من خلال التعليقات والتدوينات والمنشورات ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه هي أبرز الهاشتاغات:

هاشتاغ:" 2025 أمل واستمرار"، هاشتاغ :"لبنان غزة" 2025 وحدة صمود" وهاشتاغ:" 2025 عام نحو السلام والاستقرار"، وهذه هي أبرز التدوينات:

على منصة "تويتر حيث غردت رنا الشرق قائلة:"عام 2025 سيكون نقطة التحول نحو الأفضل في المنطقة، رغم كل الصعاب الامل في قلوبنا لا يموت، هاشتاج 2025 أمل واستمرار.

اما على منصة فيسبوك فقال احمد الفهد:" الشعوب العربية لم تسلم من التحديات، ولكن مع بداية عام 2025 سيكون لدينا أمل جديد في المستقبل.

اما على منصة انستغرام قالت سارة:" الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والصمود في 2025 ستكون كل الأعين على شعوبنا".

نختم مع منصة تيك توك، نور تقول:" 25 سيكون عاما مشرقا بالآمال، اليمن وسوريا معا في النضال من اجل العداله امل واحد".

وبينما كان يحتفل العالم بالعام الميلادي الجديد كانت غزة تعض على جراحها تحتفظ بآلامها وآمالها في آن واحد وصى الأزمات والتحديات المستمرة، يثبت أهل غزة صمودهم ويواجهون الحياة بقوة وعزيمة متحدين الظروف القاسية التي تحيط بهم يحلمون بغد أفضل.

كما سلط البرنامج على برد الخيام في غزة يطفئ قلوب الاطفال لم يتوقف تضامنا مع غزة عبر هاشتاغات: هاشتاغ غزة اباده جماعية، هاشتاج غزه تغرق وهذه ابرز البوستات التي حصدت البوست والاعجاب والمشاركة وهذه هي ابرز البوستات:

البوست الاول:" تحت المطر في غزة تذوب الخيام كما تذوب احلاما فيها، فلا دفء يرجى ولا امان يطلب هاشتاج غزة تغرق". والبوست الثاني:" نازحون غارقون بأمواج البحر والأمطار والبرد والجوع".

والى التعليقات التي نشرت على نطاق واسع في المنصات الرقمية وتحديدا عبر منصات إكس حيث غرد حسين جمال:" خارج غزة الكل يبتهج بامطار الخير ونحن نتمنى إنقطاعها فهي تهطل على رؤوسنا وجعا قهرا بلا بيوت تأوينا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...