العالم - خاص بالعالم

وأشار مطر في حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" إلى أن السؤال الذي كان قد طرح بشكل أساسي من باب القول بأن ((نظام الردع الذي نفذه حزب الله هو نظام فاشل، وبالتالي تبين أن المقاومة لا ترد على الاسرائيليين عن العدوان على لبنان)) -بحسب خصوم المقاومة- ما يعبر عن عدم فهم دقيق ما الذي يعنيه الردع، ونتحدث هنا عن حالة الردع اللا تماثلي أو أحيانا ما تسمى بشبه تقليدي حيث لا نتحدث عما يجري بين دولتين بل بين دولة و حركة مقاومة.



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وأشار مطر إلى أن الرّدع بالعموم هو نظام يخدم لحالة محددة بذاتها، حيث أنه في بكل صراع من الصراعات ننفذ نظام للردع او نموذج للردع يختلف بحسب من يكون العدو، وما هي طبيعة الصراع، وخصائص هذا العدو والأسلحة المتوفرة والبيئة الاستراتيجية، فلا يوجد نموذج واحد للردع نطبقه لينجح.

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