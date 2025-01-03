مسيرات حاشدة في صعدة نصرة وإسنادا لغزة

العالم _ اليمن

وخرجت المسيرة المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدنية صعدة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، العين والقهرة والسَرْو والبراك وساحة لبني سعد والرقة بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع، وستخرج مسيرات عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور قائد حركة انصارالله عبدالملك بدرالدين الحوثي، واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمؤكدة ثبات الموقف اليمني على نصرة غزة وفلسطين.

وأطلق المحتشدون الهتافات المعبرة عن تحديهم للعدو الصهيوني الأمريكي، والمنددة بالإجرام وحرب الإبادة الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

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وأكد المحتشدون أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم الإيمانية، مشددين على استعدادهم لتقديم التضحيات في طريق مواجهة قوى الطغيان الأمريكي والصهيوني.

ونددوا بالمجازر الصهيونية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لليوم الـ445 بمشاركة أمريكية وغربية، وصمت وتوطئ عربي.

وبارك المتظاهرون للشعب اليمني عيد جمعة رجب، مجددين ميثاق أجدادنا الأنصار الفاتحين للرسول الله في الثبات على الحق ونصرة دين الله.

وبمرور عالم على العدوان الأمريكي البريطاني المساند للعدو الصهيوني عبر المحتشدون عن شكرهم لله الذي نصر اليمن على العدوان خلال عام كامل، مؤكدين على الثبات والسير نحو النصر مهما طالت وعظمت المعركة .

وجددوا التأكيد والمضي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس معلنين جهوزيتهم العالية ومتحدين للتحالف الأمريكي البريطاني، ومواصلة التحشيد والتعبئة العامة ومقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، داعين شعوب أمتنا للتوكل على الله والالتحاق بالشعب اليمني في هذا الطريق.

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وتخرج صباح وعصر اليوم الجمعة كما في كل أسبوع مئات المسيرات المليونية التي تشهدها العاصمة صنعاء و14 محافظة حرة، تأكيدا على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة.

وتخرج الفعالية المليونية الكبرى عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، كما تخرج المسيرات صباح وعصر الجمعة في 180 ساحة بالحديدة، و122 ساحة في إب، و56 ساحة في محافظة عمران، و47 مسيرة في محافظة ريمة، و40 مسيرة في الجوف.

وفي محافظة خرجت المسيرات صعدة 33 ساحة في صعدة، وفي المحويت 31 ساحة، وفي تعز تخرج المسيرات في30 ساحة، أما في ذمار تخرج المسيرات في 29 ساحة، وفي البيضاء 22 ساحة، وفي الضالع 10 مسيرات وفي مأرب 7 مسيرات، وفي لحج مسيرة واحدة.