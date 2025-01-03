مراسل العالم: فاتورة الجرائم الإسرائيلية في غزة باهضة

العالم – خاص بالعالم

وأفاد مراسلنا باستشهاد 17 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة ووسط القطاع منذ فجر اليوم الجمعة.

وأضاف مراسنا أن التصعيد العسكري الإسرائيلي المستجد يأتي بعد يوم دامٍ خلّف 85 شهيدا، عقب استهداف الاحتلال منازل وخيام نازحين وتجمعات لمدنيين، كما كثّف الاحتلال استهداف مستشفيات شمال القطاع بالقصف المدفعي وحرق المنازل.

و بشأن ملف المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال مراسلنا أن هناك وفد إسرائيلي سينطلق خلال الساعات المقبلة الى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة آلية وقف العدوان وتبادل الأسرى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..