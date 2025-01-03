حماس تدعو إلى إبقاء بوصلة المواجهة صوب الاحتلال

العالم _ فلسطين

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة: إننا وبعد شهر على بدء هذه الحملة المدانة والمرفوضة، نجدّد دعوتنا لإعلاء الصوت وبذل الجهد وممارسة أشكال الضغط كافة على قيادة السلطة شعبياً وفصائلياً وحقوقياً، لوقف هذه الممارسات الخارجة عن أعرافنا وقيمنا الوطنية.

وأضافت: في اليوم الثلاثين لاستمرار الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة على أبناء شعبنا والمقاومين في جنين، نؤكد أن هذه الحملة هي جريمة مكتملة الأركان، حيث تمارس فيها تلك الأجهزة الحصار والقتل العمد والاعتقال والتعذيب والتنكيل بحق أحرار شعبنا، والتي كان آخرها جريمة إعدام أب وابنه بدم بارد أثناء تواجدهما على سطح منزلهما بمخيم جنين.

ونعت شهداء شعبنا الذين ارتقوا على يد تلك الأجهزة منذ بدء العملية والحصار، محذرة من خطر هذا التغول على نسيجنا المتجمعي والوطني، ومستقبل قضيتنا، حيث إن هذه الممارسات لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته الخبيثة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال مخطط الضم والتهجير.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ شهر كامل حصار مخيم جنين، واستهداف المواطنين داخله، حيث قتلت 8 مواطنين بينهم عدة أطفال وصحفية.