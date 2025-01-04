القتل في غزة أصبح الآن بالجملة + فيديو

العالم - مراسلون

وفي حديث لمراسل قناة العالم الإخبارية أوضح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أنه و: منذ أمس كثف الاحتلال غاراته على المواطنين بشكل مباشر، وتجمعات المواطنين تقصف بشكل ممنهج.. الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 20 غارة من أمس إلى اليوم خلفت أكثر من 50 شهيد.. بالأمس 45 شهيد.. واليوم من صبيحة هذا اليوم حتى اللحظة نتحدث عن قرابة 10 شهداء في مدينة غزة لوحدها.

وأضاف: بالتالي الواقع صعب جدا، وحتى الآن الإصابات تصل بعد استهداف تجمع للمواطنين في منطقة الشمعة في مدينة غزة خلف مستشفى الأهلي المعمداني، و90% من الاصابات التي وصلت هم من الأطفال، إضافة إلى ارتقاء شهيد.

إقرأوا أيضا: قصة مؤلمة لفتاة نازحة فقدت أهلها في العام الجديد!

وأشار إلى أن أغلب الإصابات التي تحدث في الاستهدافات على قطاع غزة هي من الأطفال والنساء، حتى الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.. في هذه الأيام هناك شيء واضح مختلف عن الأيام السابقة أن هناك استهدافات بشكل واضح لتجمعات المواطنين، وهذا طبعا بحد ذاته انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.. لماذا يقتل هؤلاء الناس بهذه الطريقة؟ القتل في غزة أصبح الآن بالجملة.

كما أكد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع القيام بواجبها نتيجه ما تتعرض له من استهداف واضح وصريح لكل المدنيين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..