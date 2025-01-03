قصة مؤلمة لفتاة نازحة فقدت أهلها في العام الجديد!

العالم - مراسلون

بينما يستقبل العالم عامهم الجديد، يستقبل الفلسطينيون عامهم بمزيد من المآسي والمجازر.

وحضرت كاميرا العالم أحد مراكز الإيواء بغزة وربما هذا المركز الذي تتواجد فيه هو شاهد جديد على المجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبه.

وتتحدث فتاة نازحة مع كاميرا العالم رفقة جدها، بينما هي تستقبل عامها الجديد كباقي فتيات العالم، ربما قبل أيام كانت الفتاة شاهد تجلس مع أسرتها ولكنها اليوم أصبحت وحيدة بعد أن قتل الاحتلال الإسرائيلي جميع أفراد أسرتها بصاروخ غادر استهدفهم مباشرة لتبقى شاهد وحيدة.

ووصفت الفتاة شاهد ودموعها تنهمر: كنا نازحين إلى مدرسة أبو حسين، حصرنا هناك ولم نقدر نطلع منها ثم قاموا بقصف مكثف على المدرسة التي كنا فيها، بالقنابل وكواب وغيرها، قصفوها كثيرا. بقينا هناك ولم نقدر على فعل أي شيء لأن كنا محاصرين. وجاء يوم قصفت طائرة اف 16 المدرسة فسقط الصاروخ الى جانبنا. كل السنة كنا تحت الردم أنا وعائلتي وأهل أمي كلنا جميعا تحت القصف. وصرنا ننادي العالم لينقذونا فجاؤوا ناس من حوالينا فطلعونا تحت الردم، فخرجت وكنت أخر شخص يخرج منها.

ثم تابعت الفتاة شاهد وهي تحكي عن قصة فقدها لأهلها والألم الذي يتجرع ...

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