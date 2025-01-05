تقرير إسرائيلي عن عمليات 'طوفان الأقصى' قد أفجعهم!

العالم - الإحتلال

وجاء في التقرير المعروض مؤخرا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي..

تسلل إلى"إسرائيل" نحو 6,000 مسلح عبر 3 موجات رئيسة، ومن 114 ثغرة على الأقل في السياج والبوابات.

فمن البر:



• لم يتم الاقتحام فقط عبر السياج.

• 40 مسلحًا و5 قوارب عبروا البحر.

• اثنان فقط تم اعتراضهما من قبل البحرية الإسرائيلية.

• 3 قوارب وصلت إلى شاطئ زكيم ونفذت مجزرة هناك.

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و من الجو:

• 8 طائرات شراعية تحمل مسلحين.

• 3 طائرات شراعية هبطت في نتيف هعسراه وقتلت 21 مدنيًا.

• 4 أخرى هبطت في كفار عزة وانضمت للمسلحين الذين تسللوا من الأرض.

إستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز):

• أطلقت حماس 30 طائرة مسيرة ألحقت أضرارًا جسيمة بمنظومة المراقبة الإسرائيلية.

عبر القصف الصاروخي:

• أُطلقت 4,500 صاروخ وقذيفة هاون على مناطق مختلفة في إسرائيل.

أهداف استراتيجية رئيسية لحماس:



1. المواقع العسكرية في غلاف غزة.

2. قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

القواعد المستهدفة:

• نيفاتيم

• رامون

• بلماخيم

• حتسريم

• كما كان قاعدة تل نوف هدفا رئيسيا لحماس.

• كان الهدف من الموجة الثالثة من الهجوم السيطرة على القاعدة، حيث أُرسلت شاحنات محملة بالمسلحين نحوها، لكنهم قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي.

• وُجدت على جثة أحد المسلحين خريطة تفصيلية لقاعدة تل نوف.



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قيادة العملية:

• تولى القيادة الميدانية للهجوم قيادات صغيرة من حماس.

• لم يعبر أي قائد كتيبة أو قائد متوسط أو كبير إلى داخل إسرائيل؛ بل أداروا العملية من داخل القطاع.

كتائب بارزة:

• الكتيبة المسؤولة عن مجزرة حفلة نوفا الموسيقية وكيبوتس بئيري.

الخسائر في صفوف حماس:

• قُتل 1,400 مسلح من بين 6,000 متسلل، معظمهم قُتلوا بواسطة هجمات جوية.

• أي أن ربع المسلحين تقريبا قُتلوا في ذلك اليوم.

وجاء في آخر التقرير قولهم..

"كان ذلك اليوم الأصعب والأكثر دموية في تاريخ "إسرائيل"، حيث قُتل أيضا عدد كبير من المدنيين داخل الأراضي الإسرائيلية".