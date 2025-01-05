صاروخ بالستي يمني يستهدف محطة كهرباء اسرائيلية في حيفا

العالم - اليمن

في إطار دعم القضية الفلسطينية ورداً على استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، استهدفت القوات المسلحة اليمنية الکيان الاسرائيلي بقصف صاروخي مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الكيان المحتل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في الوسط وهرع مئات الالاف الی الملاجئ وسمع دوي انفجارات في وسط وشمال فلسطين المحتلة، بينها حيفا وتل أبيب الكبرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم اعتراض الصاروخ قبل عبوره الأجواء، لكن أنباء تحدثت عن انفجارات قرب مدينة الخضيرة جنوب حيفا، حيث تقع محطة كهرباء، كما ظهرت صواريخ في سماء تل أبيب، ما أثار حالة ذعر في صفوف المستوطنين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع: "انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً علی المجازر بحق اخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الاسناد في معرکة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي اطار الرد علی العدوان الاسرائيلي علی بلدنا، وبعون الله تعالی، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسکرية استهدفت محطة الکهرباء اوروت رابين التابعة للعدو الاسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة وذلک بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

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وعلی الاثر، شنت الطيران الأمريكي البريطاني، ثلاث غارات جوية فجر الأحد، علی محافظة صعدة شمال اليمن.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن طائرات استطلاع أمريكية حلقت في سماء صعدة قبل الغارات، بينما استمر تحليق الطيران المسيّر في أجواء المحافظة عقب العدوان.

وفي تعليق على هذه الاعتداءات، قال عضو في المجلس السياسي لحركة أنصار الله، أن أي ضغوط سياسية أو عسكرية لوقف العمليات اليمنية الداعمة لغزة ستواجه بمزيد من العمليات النوعية ضد العدو.