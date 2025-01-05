هل ستضرب صنعاء القواعد الأميرکية في السعودية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال البخيتي في حديث لقناة العالم الاخبارية ان التهديدات الاسرائيلية والاميرکية ضد اليمن واستهداف الاراضي اليمنية بين فترة واخری، لن تؤثر علی اليمنيين وستزيد عزيمة اليمن في الاستمرار بعملياته العسکرية في البحر الاحمر، وضد الکيان الصهيوني.

وتوقع البخيتي ان تشمل المرحلة المقبلة توسيع العمليات العسکرية لاستهداف القواعد العسکرية الاميرکية داخل السعودية أو الامارات او غيرها من الدول، فعلی هذه الدول ان تعلم ان امريکا أصبحت عدو اليمن، واذا ما استخدم العدو قواعده العسکرية في هذه الدول، او أجواء هذه الدول لضرب اليمن، فمن الممکن ان تقوم صنعاء باستهداف هذه القواعد.

هذا وأعلن الناطق العسكري بإسم القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة كهرباء "اوروت رابين" جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي يمني، نوع فلسطين 2.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني، باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وأکدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن هجمات اليمنيين المستمرة تتحدى صورة "إسرائيل" كقوة عسکرية اقليمية و يشكل تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي ويمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى البلاد وانتعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة.

وأوضحت الوکالة الاميرکية أن هجمات اليمنيين على الشحن في البحر الأحمر أدت إلى إغلاق ميناء إيلات ودفعت السفن المتجهة إليه إلى اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.

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