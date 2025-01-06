مفاوضات غزة.. الی أين؟

العالم - باختصار

وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت ان نتنياهو يسعی لعقد صفقة تبادل يتم فيها اطلاق عدد محدود من الأسری الاسرائيليين.

وحذرت الصحيفة من أن هذه الصفقة ستعرض حياة بقية الأسری للخطر.

وقالت مصادر اخری ان حماس لن توافق علی أي اتفاق لايشمل انسحاباً اسرائيلياً من قطاع غزة أو معظمه.

وتوجه رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي ديفيد برنيع الی الدوحة القطرية لعقد جولة مفاوضات حاسمة وعقد صفقة مع حماس.

ويشارك بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الاميركي جو بايدن الی الشرق الاوسط في هذه المفاوضات.

وتقول تقديرات امنية اسرائيلية ان صفقة التبادل قد تكون الوحيدة دون التوصل لاتفاق شامل.

ويقول جيش الاحتلال انه عندما نتحدث عن صفقة الان، فهي صغيرة جداً وليست صفقة شاملة.

وقالت وكالة رويترز ان حماس وافقت علی قائمة تضم أسماء 34 أسيراً اسرائيلياً لمبادلتهم بأسری فلسطينيين.

وكتبت الوكالة ان ابرام الاتفاق مرهون بموافقة "اسرائيل" علی الانسحاب من القطاع ووقف اطلاق النار.

وتؤكد حماس ان اي اتفاق لتبادل الأسری يجب ان يؤدي الی وقف كامل للعدوان علی قطاع غزة، موضحة ان لااتفاق قبل انسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين الی مناطقهم.

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