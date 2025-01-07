باحثون ايرانيون ينجحون في إنتاج أقلام حقن طبية

العالم - ايران

أعلن الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران، علي رضا صادقي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، عن نجاح فريقه في الإنتاج الضخم لأقلام الحقن الطبية.

وأضاف: هذا المشروع، الذي بدأ قبل أربع سنوات في جامعة طهران، وصل إلى مرحلة التسويق مع إنشاء شركة معرفية.وتابع قائلا: تمكنا من إنتاج أقلام الحقن الدوائية التي يمكن استخدامها لجميع أنواع الأدوية القابلة للحقن، بما في ذلك الأنسولين وهرمون النمو وأدوية التخسيس والعقم، وتعتبر هذه الأقلام بديلاً جيدًا للمنتجات المستوردة المماثلة التي تستورد بملايين الدولارات من خارج البلاد كل عام.

واردف الباحث الايراني قائلا: نجحت شركتنا المعرفية، والتي تتكون بشكل رئيسي من أساتذة وطلاب جامعة طهران، في الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة الغذاء والدواء وتقوم حاليًا بتوريد منتجاتها إلى العديد من شركات الأدوية الكبرى في إيران، وهدفنا في المستقبل القريب هو توفير 30-60% من الطلب المحلي على أقلام الحقن الطبية.

وأكد الأستاذ الجامعي أن أقلام الحقن الطبية المنتجة في إيران تعادل المنتجات الأجنبية المماثلة من حيث الجودة بل وتتفوق عليها في بعض الحالات.