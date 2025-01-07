الحاج حسن: مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية

العالم _ لبنان

وقال، في حديث إذاعي، إن "المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لا سيما بين كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جلسات متتالية"، للخروج بـ"رئيس يحظى بأوسع مدى من التفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصاً في هذه الظروف".

ورأى الحاج حسن أن الأمور في الأيام المقبلة "ستتبلور بشكل أكبر بناءً على الاتصالات والنقاشات"، رافضاً "الاتهامات والحديث عن تعطيل النصاب أو تحميل الآخرين مسؤولية الفراغ".

وانتقد النائب "المبالغة في تفسير الدستور"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتاً، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين".

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