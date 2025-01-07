مؤسسة 'هند رجب' تلاحق جنديَّين إسرائيليَّين في الأرجنتين

العالم - الاحتلال

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن مؤسسة "هند رجب" رفعت دعوى قضائية ضد الجندي المطلوب في البرازيل والذي فر إلى الأرجنتين، بعد أن أصدرت محكمة فيدرالية مذكرة تحقيق ضده للاشتباه في مشاركته في جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.

كما رفعت المؤسسة في الأرجنتين دعوى قضائية الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد جندي إسرائيلي آخر مقاتل في لواء جفعاتي، فيما قالت المؤسسة، إن لديها أدلة دامغة على ذلك.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود يجب أن يشعروا بالقلق عند سفرهم للخارج.

وأضاف يعالون في تصريح له، إن "الجنود الذين يسافرون إلى الخارج يجب أن يشعروا بالقلق لأنه قد يتم اعتقالهم".

وأشار إلى أن وقف نشر الفيديوهات من داخل غزة من قبل الجنود والضباط لن يجدي نفعًا، لأن وزراء حكومة الاحتلال سيعودون للحديث عن إخلاء غزة والاستيطان فيها، وفق قوله.

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وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

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وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.