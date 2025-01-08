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العراق .. تدمير مضافات لـداعش وكهوف في جبال حمرين

العراق .. تدمير مضافات لـداعش وكهوف في جبال حمرين
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي ، الثلاثاء، عن تدمير مضافات لتنظيم "داعش" الارهابي وكهوف في جبال حمرين بمحافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، "وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، تعمل قيادة العمليات المشتركة على تنسيق العمل الأمني والاستخباري لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في مختلف القواطع من بينها في المناطق ذات الطابع الجغرافي المعقد".

وأضاف البيان "قد اصبح للعمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية دور كبير في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة ، بإسناد فني معلوماتي من التحالف الدولي نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

ولفت البيان الى تدمير "المضافات وعدد من الكهوف التي ظنت مفارز داعش الخائبة انها بعيدة عن اعين وارادة قطعاتنا البطلة"، مضيفا "أسفرت هذه الضربات ايضا عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة".

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