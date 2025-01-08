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السوداني يغادر بغداد في زيارة رسمية إلى طهران

السوداني يغادر بغداد في زيارة رسمية إلى طهران
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب، إن "السوداني غادر صباح اليوم العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وبحسب بيان سابق لمكتب رئاسة الوزراء الأحد (5 كانون الثاني 2025) فإن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.

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