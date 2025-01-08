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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يصل إلى باكو

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يصل إلى باكو
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى باكو، في إطار الدبلوماسية الأمنية وبهدف تعزيز العلاقات السياسية والأمنية في جولته الإقليمية على منطقة القوقاز الجنوبي.

العالم - ايران

وتم استقبال علي أكبر أحمديان لدى وصوله إلى مطار باكو، بحرارة من قبل "راميل أوسوبوف"، نظيره الأذربيجاني.

وسيجري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب لقائه مع نظرائه، أيضًا لقاءات مع "إلهام علييف"، رئيس جمهورية أذربيجان في باكو، و"نيكول باشينيان"، رئيس وزراء أرمينيا في يريفان.

وتم تحديد أهداف هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التشاور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة القوقاز الجنوبي.

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