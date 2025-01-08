50 شهيدا فلسطينيا منذ فجر الاربعاء بغارات متواصلة على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر مراسلو "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "الدبجي" قرب عيادة "الأونروا" غرب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

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وفي وقت سابق، استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف الاحتلال في محيط شارع النصر غرب غزة. كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين داخل متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال المسيّرة محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا محيط مسجد القبة غرب مدينة خان يونس.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.