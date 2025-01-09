موقع أمريكي: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد اليمن فاشل

العالم - اليمن

وقال الموقع في تقرير له: "إذا حكمنا على التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن وفقا لشروطه الخاصة، فقد كان فاشلا".

وأضاف الموقع "أن هجمات اليمن لا تزال تستهلك الموارد الأمريكية وتساهم في إرهاق البحرية الأمريكية وفي نفس الوقت فإن الحوثيين لم يتراجعوا عن شن الهجمات بعد أكثر من عام من العمل العسكري".

وأوضح موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي "أنه من غير المرجح أن يستجيب الحوثيين عسكريا بشكل مختلف بمجرد تولي الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه".

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هذا وشن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم الخميس سلسلة غارات على محافظات عمران وصنعاء والحديدة.

وأوضح مصدر أمني في اليمن أن العدوان الأمريكي البريطاني شن ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف بغارتين منطقة جربان بمحافظة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

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وكان طيران العدوان قد استهدف، عصر أمس الأربعاء، بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، كما شن 5 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

والأحد الفائت، شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على محافظة صعدة.

وتأتي غارات التحالف الأمريكي البريطاني في سياق العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عام دعما للعدو الصهيوني، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان العدو الصهيوني وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.