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اليونيسف: 74 طفلا استُشهدوا في قطاع غزة بأول أسبوع من 2025

اليونيسف: 74 طفلا استُشهدوا في قطاع غزة بأول أسبوع من 2025
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن 74 طفلا على الأقل استُشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.

العالم - فلسطين

وقالت المديرة التنفيذية لـ”اليونيسف” كاثرين راسل، عبر منشور على منصة “إكس”، إن ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 ديسمبر، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة”.

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وأضافت: “لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص”.

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